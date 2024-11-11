Sporting Lizbon'un yeni teknik direktörü Joao Pereira oldu

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’da başarılı bir dönem geçiren Teknik Direktör Ruben Amorim, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Manchester United’a imza atmıştı.
Sporting, Amorim'den boşalan teknik direktörlüğe Sporting B Takımı’nın antrenörü Joao Pereira’nın getirildiğini açıkladı.
SPORTİNG LİZBON, ALT YAŞ GRUPLARINDA GÖREV YAPTI
Futbolculuk kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması da giyen 40 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini noktalayarak antrenörlüğe adım atmıştı.
Sporting Lizbon, alt yaş gruplarında görev yapan genç çalıştırıcının A takımın başına geçmesini sosyal medya hesabından ‘yeni bir pazuband, aynı hırs’ başlığıyla paylaştı.
TRABZONSPOR'DA 4 SEZON OYNADI
Süper Lig’de 4 sezon Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, 3 gol, 19 asistlik performans sergilemişti.
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