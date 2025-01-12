Sporting'i penaltılarda geçen Benfica kupayı kazandı

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Portekiz Lig Kupası finalinde Benfica ile Sporting karşılaştı.

Normal süresi 1-1 biten mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 7-6 mağlup etmeyi başaran Benfica, kupayı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

Benfica'nın golünü 29. dakikada Andreas Schjelderup atarken Sporting'in sayısını 43. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti.

KEREM HATA YAPMADI

Seri penaltı atışlarında Sporting'de penaltıyı kaçıran isim Francisco Trincao oldu.

Benfica'da topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, takımının 4. penaltı atışını ağlara gönderdi.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 46. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil olurken bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise 83. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.