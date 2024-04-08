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Stefan Kuntz küme düşme potasındaki takımın başına geçiyor

Stefan Kuntz küme düşme potasındaki takımın başına geçiyor Bochum, teknik direktörü Thomas Letsch ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman ekibinde adaylardan biri de Stefan Kuntz.