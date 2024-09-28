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Stefano Pioli ile 9 günde 3 galibiyet! Ronaldo yine boş geçmedi

Stefano Pioli ile 9 günde 3 galibiyet! Ronaldo yine boş geçmedi Al Nassr, yeni teknik direktörü Stefano Pioli'nin yönetiminde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Al Wahda'yı 2-0 yenen Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da gollerine devam etti.