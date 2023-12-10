Stuttgart ile Bayer Leverkusen yenişemedi Bundesliga'nın 14. haftasında lider Bayer Leverkusen deplasmanda Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Stuttgart ile lider Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stuttgart, 40. dakikada Chris Führich ile 1-0 öne geçti. Bayer Leverkusen bu gole 47. dakikada Florian Wirtz ile cevap verdi.

Leverkusen, 36 puana ulaştı

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 14 maç sonunda 36 puana ulaştı. Xabi Alonso'nun ekibi, Bundesliga'da zirvede yer alıyor. 3. sıradaki Stuttgart ise 31 puana ulaştı.

Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Stuttgart, Bayern Münih deplasmanına gidecek.