Euro
10.4786
-0.25%
Dolar
8.6014
-0.13%
Altın
523.82
-0.4%
Borsa
1.451
0.26%
Bitcoin
283.263
-10.19%
EXEN Coin
34.96
0.14%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Stuttgart, Silas Wamangituka'nın sahte kimliğe sahip olduğunu açıkladı

    Stuttgart, Silas Wamangituka'nın sahte kimliğe sahip olduğunu açıkladı

    Stuttgart'ın bu sezon 13 gol, 4 asist ile takıma katkı veren Kongo'lu oyuncusu Silas Wamangituka'nın kimlik bilgileri sahte çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Profesyonel futbola 2018-19 sezonunda geçen ve 19-20 sezonunda Paris'ten Stuttgart'ın yolunu tutan Silas Wamangituka, Almanya'nın gündeminde.

    Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 27 karşılaşmada 13 gol, 4 asist üreten kanat oyuncusunun isim ve yaş bilgileri sahte çıktı.

    MENAJERİN BASKISI ALTINDA KALDI

    VfB Stuttgart'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; menajerinin baskısı altında kalan oyuncu sahte bir pasaport kullanmak durumunda kaldı.

    Stuttgart, Silas Wamangituka nın sahte kimliğe sahip olduğunu açıkladı #1

    GERÇEK ADI KATOMPA

    Alman ekibi, Silas Wamangituka'nın gerçek adının Silas Katompa Mvumpa olduğunu açıkladı.

    Ayrıca Silas'ın pasaportunda yazan yaştan 1 yaş büyük ve 1998 doğumlu olduğu da belirtildi.

    Stuttgart, Silas Wamangituka nın sahte kimliğe sahip olduğunu açıkladı #2

    “SON BİRKAÇ YILDIR KORKU İÇİNDE YAŞADIM”

    Şu anda çapraz bağları kopan ve sakatlık yaşayan oyuncu ise son yıllarda korku içinde yaşadığını anlatttı.

    Oyuncu, "Son birkaç yıldır sürekli korku içinde yaşadım ve Kongo'daki ailem için çok endişeliydim. Hikayemi anlatmak benim için zor bir adımdı." ifadelerini kullandı.

    Stuttgart, Silas Wamangituka nın sahte kimliğe sahip olduğunu açıkladı #3

    STUTTGART RESMİ BELGELERİ ALDIĞINI AÇIKLADI

    Alman ekibi ise internet sitesinden yayınladıkları açıklamada, oyuncunun eski menajerinin entrikalarının kurbanı olduğunun altını çiziyor.

    Ayrıca Bundesliga takımı, oyuncunun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden resmi belgeleri aldığını ve geçerli bir lisansa sahip olduğunu da açıkladı.

    Stuttgart, Silas Wamangituka nın sahte kimliğe sahip olduğunu açıkladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir