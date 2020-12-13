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- Stuttgart'a 5-1 yenilen Dortmund'da Favre kovuldu
Stuttgart'a 5-1 yenilen Dortmund'da Favre kovuldu
Almanya Bundesliga'da son olarak Stuttgart'a 5-1 yenilen Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi.
- Haber Merkezi
- 13.12.2020 - 16:44
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk etti. Karşılaşmayı 5-1 kaybeden ev sahibi Borussia Dortmund, ağır bir yenilgi aldı.
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Stuttgart'a galibiyeti getiren goller Silla Wamangituka(2), Philipp Förster, Tanguy Coulibaly ve Nicolas Gonzalez'den geldi. Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Giovanni Reyna kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund son 3 haftada 1 puan toplarken, 19 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.
Bild'in haberine göre bu ağır yenilginin ardından Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın görevine son verildi.
Alman takımının yeni hocasının kim olacağı ise merakla bekleniyor.