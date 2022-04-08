Güney Amerika'da düzenlenen turnuvada Barcelona SC'nin oyuncusu Damian Diaz, attığı trivela korner golü ile izleyenleri mest etti.

Güney Amerika'da düzenlenen Sudamericana'da Barcelona SC, Montevideo'yu konuk etti.

Mücadele, Barcelona SC'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Barcelona'da galibiyet gollerini, 9 ve 11. dakikada Gonzalo Mastriani, 35'te Carcelen ve 54'te Damian Diaz kaydetti.

Trivela korner golü

Damian Diaz'ın 54. dakikada attığı gol izleyenleri mest etti. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, kornerden yaptığı trivela ile topu direkt olarak kaleye gönderdi.

O anlarda kaleci, orta beklerken topun kaleye yöneldiğini görünce çaresiz kaldı.

Sudamericana finalinde Damian Diaz'dan korner golü İZLE