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    Sudamericana finalinde Damian Diaz'dan korner golü

    Sudamericana finalinde Damian Diaz'dan korner golü

    Güney Amerika'da düzenlenen turnuvada Barcelona SC'nin oyuncusu Damian Diaz, attığı trivela korner golü ile izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:54
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    Güney Amerika'da düzenlenen Sudamericana'da Barcelona SC, Montevideo'yu konuk etti.

    Mücadele, Barcelona SC'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Barcelona'da galibiyet gollerini, 9 ve 11. dakikada Gonzalo Mastriani, 35'te Carcelen ve 54'te Damian Diaz kaydetti.

    Trivela korner golü

    Damian Diaz'ın 54. dakikada attığı gol izleyenleri mest etti. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, kornerden yaptığı trivela ile topu direkt olarak kaleye gönderdi.

    O anlarda kaleci, orta beklerken topun kaleye yöneldiğini görünce çaresiz kaldı.

    Sudamericana finalinde Damian Diaz'dan korner golü İZLE

    Sudamericana finalinde Damian Diaz dan korner golü #1

    Sudamericana finalinde Damian Diaz dan korner golü #2

    Sudamericana finalinde Damian Diaz dan korner golü #3


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