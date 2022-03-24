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    Sumudica'nın yeni takımı belli oldu

    Sumudica'nın yeni takımı belli oldu

    Süper Lig'de birçok kez görev alan Marius Sumudica, Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 09:50
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    Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştı.

    Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Sumudica, "Kariyerimde çalıştığım en iyi başkanlardan biriyle yeniden çalışma şansım olacak. Böyle büyük taraftarlar için savaşmak bir onurdur. Şimdi çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI

    Türkiye'ye ilk olarak 2017 yılından Kayserispor'da görev alan Sumudica, 2018'de Al Shabab'a gitmiş, sonraki yıl Gaziantep FK', Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

    Sumudica nın yeni takımı belli oldu #1


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