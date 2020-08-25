Süper Kupa finaline seyirci alınacak

UEFA, Budapeşte'de oynanacak olan 2020 UEFA Süper Kupası'nın yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 4 Eylül'de Bayern Münih ile Sevilla arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Süper Kupa finaline, kapasitenin yüzde 30'u oranında seyirci alınmasına karar verdiği ifade edildi.

"PİLOT UYGULAMA OLACAK"

UEFA Başkanı Ceferin ise kararla ilgili olarak, "Futbolun zor zamanlarda taraftarlar olmadan devam edebileceğini göstermek önemli olsa da, oyun karakterinden bir şeyler kaybetti. Taraftarların maçlarımıza dönüşünü görmeye başlayacak pilot uygulama olarak Budapeşte'deki UEFA Süper Kupası'nı kullanmayı umuyoruz" dedi.