Superclasico'da River Plate, Boca Juniors'u devirdi River Plate, dünyanın en önemli derbilerinden Superclasico'da konuk olduğu Boca Juniors'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com Arjantin'de 7. hafta Superclasico'ya sahne oldu. Boca Juniors, River Plate'i ağırladı. Konuk takım müsabakayı 2-0'lık skorla kazanarak derbi zaferini elde eden taraf oldu. Maçın 41. dakikasında Salomon Rondon'un golüyle River Plate ilk yarıyı önde kapatırken dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Enzo Hernan Diaz, farkı ikiye çıkararak skoru belirleyen isim oldu. River Plate zirve takibini sürdürdü Bu sonuçla River Plate, kendi grubunda 13 puana yükselerek zirvedeki Independiente'yi takibini sürdürdü. Boca Juniors ise 7 puanda kaldı.