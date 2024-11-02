Sürpriz sonuç! Manchester City, Bournemouth'a kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Vitality Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Bournemouth oldu.

MANCHESTER CITY, MAĞLUP OLDU

Ev sahibi ekip 9. dakikada Semenyo ile 1-0 öne geçti. Evanilson 64. dakikada durumu 2-0'a getirdi. Manchester City, 82. dakikada Josko Gvardiol ile farkı 1'e indirdi. Maç ta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-1 sona erdi.

Manchester City'de Gvardiol'un golünün asistini İlkay Gündoğan yaptı.

YENİ LİDER LIVERPOOL

Guardiola'nın takımı Liverpool'un kazandığı haftada zirveyi ezeli rakibine bıraktı.

Bu sezon çıktığı 10 maçta ilk kez kaybeden City, haftayı 23 puanla 2. sırada tamamladı. Bournemouth ise 15 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester ekibi, Brighton ile karşılaşacak. Bournemouth ise Brentford deplasmanına gidecek.