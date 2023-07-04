Suudi Arabistan takımlarına yıldız akını yaşanıyor Suudi Arabistan'a yıldız transferler sürüyor.. 20 milyar dolarlık bütçesiyle futbolda adeta bir çekim merkezi olan ülkedeki takımlara gidecek yıldız oyuncular ise merak konusu.

Suudi Arabistan, dünyaca ünlü futbol yıldızlarının tercih merkezi olmaya devam ediyor.

Inter kaptanı El Nassr'a imza attı

Ülke yönetiminin de desteğiyle futbola 20 milyar dolar bütçe ayıran kulüplere imza atan son isim, Marcelo Brozoviç oldu.

Şampiyonlar Ligi finali oynayan Inter'in kaptanı, 3 yıl için 75 milyon euro karşılığında El Nassr'a imza attı.

Ünlü futbolcular Suudi Arabistan kulüplerinde forma giyiyor

Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak Hırvat yıldız için 18 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Ronaldo transferiyle dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan kulüpleri, Karim Benzema, N’Golo Kante, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly ve Edouard Mendy'yi kadrolarına kattı.

Steven Gerrard El İttifak'ın teknik direktörü oldu

İngiliz futbolunun efsanesi Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Son olarak Aston Villa'da görev yapan 43 yaşındaki teknik direktör, senelik 17 milyon euro karşılığında El İttifak'ın başına geçti.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus da 10 milyon euroluk teklifin ardından El Hilal'e geri dönmüştü.

Al Shabab, Icardi'nin peşinde

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi'ye de Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımından yıllık 40 milyon euroluk bir transfer teklifi geldiği iddia edildi.

İtalyan spor sitesi Tuttomercatoweb'in Suudi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, PSG'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan Suudi Arabistan kulübü, Arjantinli yıldıza ise toplam 80 milyon euro değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ediyor.

Mauro Icardi'nin bu teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, haberde kısa süre içerisinde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği ifade edildi.