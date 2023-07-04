Suudi Arabistan takımlarına yıldız akını yaşanıyor

Suudi Arabistan, dünyaca ünlü yıldızlarının tercih merkezi olmaya devam ediyor.

Inter kaptanı El Nassr'a imza attı

Ülke yönetiminin de desteğiyle futbola 20 milyar dolar bütçe ayıran kulüplere imza atan son isim, Marcelo Brozoviç oldu.

Şampiyonlar Ligi finali oynayan Inter'in kaptanı, 3 yıl için 75 milyon euro karşılığında El Nassr'a imza attı.

Suudi Arabistan takımlarına yıldız akını yaşanıyor

Ünlü futbolcular Suudi Arabistan kulüplerinde forma giyiyor

Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak Hırvat yıldız için 18 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Ronaldo transferiyle dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan kulüpleri, Karim Benzema, N’Golo Kante, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly ve Edouard Mendy'yi kadrolarına kattı.

Suudi Arabistan takımlarına yıldız akını yaşanıyor

Steven Gerrard El İttifak'ın teknik direktörü oldu

İngiliz futbolunun efsanesi Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Son olarak Aston Villa'da görev yapan 43 yaşındaki teknik direktör, senelik 17 milyon euro karşılığında El İttifak'ın başına geçti.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus da 10 milyon euroluk teklifin ardından El Hilal'e geri dönmüştü.

Suudi Arabistan takımlarına yıldız akını yaşanıyor

Al Shabab, Icardi'nin peşinde

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi'ye de Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımından yıllık 40 milyon euroluk bir teklifi geldiği iddia edildi.

İtalyan sitesi Tuttomercatoweb'in Suudi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, PSG'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan Suudi Arabistan kulübü, Arjantinli yıldıza ise toplam 80 milyon euro değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ediyor.

Mauro Icardi'nin bu teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, haberde kısa süre içerisinde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği ifade edildi.