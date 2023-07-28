Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından dünyaca ünlü yıldız isimlerin tercihi Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan yenilenemez enerji kaynağı olan petrolün zaman içerisinde tükeneceğinden dolayı farklı bir ekonomi politikasına yöneldi.

Yeni ekonomi politikası: Futbol endüstrisi

Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenlemesinin ardından Körfez bölgesinde yeni bir sıçrama dönemine geçildi.

Suudi Arabistan Ligi, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'nın önemli futbolcularını bünyesine katmaya devam ediyor.

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Suudi Arabistan kulüpleri, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.

Arap ekiplerinin bu isimlere yüksek ücret vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte yeni sezon öncesinde Arap Yarımadasının yolunu tutan yıldızlar:

Edouard Mendy

Al Ahli, Senegalli kaleci Edouard Mendy’yi transfer etmişti. Suudi ekibi İngiliz temsilcisi Chelsea’de forma giyen 31 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalandığını kaydetmişti.

Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly de Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nin yolunu tuttu. Suudi ekibi Al Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi renklerine bağlamıştı. Hilal, 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 25 milyon euro maaş vereceğini açıklamıştı.

Marcelo Brozovic

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Al Nassr, Brozovic'e yıllık 35 milyon euro maaş ödeyeceğini belirtmişti.

Alex Telles

Al Nassr, bir dönem Galatasaray’da forma giyen ve son olarak Manchester United'la sözleşmesi devam eden Brezilyalı sol bek oyuncusu Alex Telles’i kadrosuna dahil ettiğini bildirmişti.

Sergej Milinkovic-Savic

Al Hilal, Lazio'dan 28 yaşındaki futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Arap ekibi, yıldız futbolcuya senelik 20 milyon euro vereceğini ifade etmişti.

Ngolo Kante

Al Ittihad Kulübü, Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürülmüştü.

Ruben Neves

Al Hilal, Wolverhampton'dan Portekizli orta saha Ruben Neves'i 55 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yıldıza 18.2 milyon euro senelik ücret verileceği söylenmişti.

Jordan Henderson

Premier Lig ekibi Liverpool, uzun yıllar takımın kaptanlığını yapan Jordan Henderson’un, Al Ettifaq’a transfer olduğunu açıklamıştı. 33 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan'dan yıllık 42 milyon euro maaş kazanacak.

Roberto Firmino

8 yıllık Liverpool serüvenini tamamlamasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan Roberto Firmino, Al Ahli'ye transfer olmuştu yıldız isim Suudi Arabistan ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yıllık 20 milyon euro maaş alacağı duyurulmuştu.

Riyad Mahrez

Suudi Arabistan temsilcilerinden Al Ahli, 5 sezondur Manchester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'i renklerine bağladığını duyurdu.

Ahli, Mahrez'e yıllık 50 milyon euro maaş, kulübü Manchester City'e ise 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Karim Benzema

Real Madrid'de başarılarla dolu kariyere imza atan 35 yaşındaki Karim Benzema da kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

Al Ittihad'ın yolunu tutan yıldız isim yeni kulübünde 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

Kulüpler kadrolarını genişletti

Yaz transfer döneminde Arap kulüpleri bu isimlerin dışında birçok isme daha imza attırdı.

Seko Fofana, Malcom, Jota ve Moussa Dembele gibi yıldız futbolcular gelecek yıl Suudi Arabistan'da top koşturacak.

Ayrıca Suudi Arabistan futbolunda teknik direktörler arasında da büyük bir rekabet yaşanacak.

Jorge Jesus da Arabistan yolunu tuttu

Ligde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Al Hilal kulübü yeni sezonda Türk futbolseverlerinin yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'u göreve getirmişti. Hilal, daha önce de takımda görev yapan deneyimli teknik adam için yıllık 10 milyon euro maaş ödemesi yapacak.

Bi diğer Arap ekibi Al Ettifaq ise teknik direktörlük koltuğuna Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı getirmişti. Teknik direktörlük kariyerinde İngiltere ve İskoçya ekiplerini çalıştıran Gerrard yeni sezonda yeni ekibiyle başarı arayacak.

Ensonhaber Özel Haberi