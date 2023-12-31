Suudi Arabistan'da Karim Benzema krizi! Ülkeyi terk etti Al Ittihad formasını giyen yıldız isim Karim Benzema, iki gündür idmanlara çıkmamasının ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı. Golcü isim ayrıca kendisine gelen yoğun baskıların ardından sosyal medya hesabını da kapattı.

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Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız futbolcuyu transfer eden Suudi Arabistan takımları arasında ligin son şampiyonu Al Ittihad'da yer almıştı.

Fabinho ve Ngolo Kante gibi yıldız isimlerle sözleşme imzalayan sarı-siyahlıların en dikkat çeken transferi ise Real Madrid'den ayrılan deneyimli oyuncu Karim Benzema olmuştu.

Golcü isimle 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Al Ittihad, Benzema ile yıllık 200 milyon euro maaş konusunda anlaşmıştı.

Ancak gelen istikrarsız sonuçların ardından Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşandı.

Mağlubiyet sonrası tepkiler yükseldi

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde Karim Benzema'ya yönelik tepkiler büyüdü.

Alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Al Ittihad taraftarının sosyal medya üzerinden Benzema'ya birçok mesaj attığı ve Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattığı belirtildi.

İdmanlara çıkmadı ve ülkeden ayrıldı

Ayrıca Fransız yıldızın Perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara da çıkmadığı, yıldız golcünün Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

Al Ittihad'la birlikte sezon başından bu yana 20 resmi maça çıkan 36 yaşındaki Fransız futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.