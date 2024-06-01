Suudi Arabistan'da Kral Kupası'nı Al Hilal kazandı Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde penaltılar sonucunda galip taraf Al Hilal oldu. Yaşanan yenilgi sonrası Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları dikkat çekti.

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Suudi Arabistan Kral Kupası heyecanı, nefesleri kesti.

Kral Abdullah Stadyumu'nda Al Hilal ve Al Nassr final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Penaltılara giden karşılaşmayı Al Hilal kazandı

7'nci dakikada Aleksandar Mitrovic ve 88’nci dakika Ayman Yahya'nın attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kupayı kazanan taraf oldu.

3 kırmızı kart çıktı

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı.

Al Nassr’da 56’ncı dakika David Ospina kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al Hilal’de ise 87’nci dakika Al Bulayhi ve 90’ncı dakika Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı. Al Hilal karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Jorge Jesus 1 sezonda 3 kupa kaldırdı

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, bu sezon 3'üncü kupasını kazandı.

Al Nassr'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Suudi Arabistan Kral Kupası'nın sahibi olan Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası ile Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı

Cristiano Ronaldo'nun, Al Hilal'e karşı oynadığı kupa finali maçının ardından gözyaşları objektiflere yansıdı.

Portekizli yıldız, takımının yenilgisinin ardından sahada duygusal anlar yaşadı.