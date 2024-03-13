Suudi Arabistan'da şok karar: Anthony Nwakaeme kadro dışı Trabzonspor'un gündeminde yer alan eski oyuncusu Anthony Nwakaeme, kulübü Al Fayha'da kadro dışı kaldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluk yarışı verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürerken, eski yıldızından sevindirici haber geldi.

Suudi kulübü Al Feyha'da aylar süren sakatlığını atlattıktan sonra yakın zamanda sahalara döndüğü ilk maçta 1 gol 2 asiste imza atan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, bir anda kadroya alınmamaya başlamıştı.

Üst üste 3 maçta kadroda yer bulamayan 35 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Kulüple ipleri koparan tecrübeli oyuncunun, bordo-mavili kulübe dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

19 maçta 6 gol 3 asist

Al-Fayha'da bu sezon 19 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.