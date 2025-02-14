Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol yasağı kararı

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Suudi Arabistan'da 2034 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası, ülkeye gelecek olan futbolseverler için farklı bir deneyim sunacak.

ALKOL SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Çünkü Suudi Arabistan, turnuva boyunca alkol satışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bu yasak yalnızca stadyumlarla sınırlı kalmayacak; oteller ve ülke genelindeki tüm mekanlar da alkol satışına kapalı olacak. Bu karar, Suudi Arabistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi tarafından da doğrulandı.

Prens Khalid bin Bandar Al Suud, turnuva için ülkeye gelecek taraftarların, alkol tüketiminin kesin olarak yasak olduğu Suudi Arabistan’ın gelenek ve kurallarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUZ"

İngiliz haber sitesi LBC’ye konuşan Prens Khalid, "Her ülkenin kendine ait bir kültürü var. Kendi kültürümüzün sınırları içinde insanlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız, ancak kültürümüzü başkaları için değiştirmek istemiyoruz." dedi.

KATAR'DA STADYUMLARDA YASAKTI

Alkol yasağı 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’da da gündemdeydi.

Orada taraftarların yalnızca otellerde ve belirlenmiş taraftar alanlarında alkol satın almasına izin verilmiş, ancak stadyumlarda satış yasaklanmıştı.