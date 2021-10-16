Suudi Arabistan'dan futbola 200 milyon euro'luk yeni yatırım

Suudi Arabistan, Newcastle United'ın devralınmasından sonra 200 milyon euro'luk yeni bir futbol yatırımı planlıyor.

Spor dünyası son günlerde Suudi Arabistan'ın İngiliz futboluna yaptığı yatırımı konuşuyor.

Premier Lig ekibi Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından 300 milyon sterlin'e satın alınmıştı. Newcastle United taraftarları takıma katılacak yıldız futbolcuları beklerken Suudilerden yeni bir yatırım hamlesi geldi.

Milano Finanza'nın haberine göre Suudi Arabistan, gelecek 6 yıl boyunca İtalya Süper Kupası'na ev sahipliği yapmak için kesenin ağzını açtı.

6 YIL BOYUNCA ORGANİZE ETMEK İSTİYORLAR

Farklı yıllarda İtalya Süper Kupası'na ev sahipliği yapan ülke yeni anlaşmayla önümüzdeki 6 yıl boyunca kupayı organize etmek istiyor.

Şu an için yürürlükte olan anlaşmaya göre Suudi Arabistan, 3 yıl için 21 milyon euro ödüyor. Ancak yeni anlaşma gerçekleşirse 6 yıllık toplam bedel 200 milyon euro olacak.

KUPANIN FORMATINDA DEĞİŞİKLİK

Anlaşma sağlanırsa kupanın formatının değişmesi bekleniyor. İtalya Süper Kupası mevcut statüde tek maç üzerinden oynanırken anlaşma kapsamında dörtlü final şeklinde oynanması planlanıyor.

Buna göre İtalya Süper Kupası'nda 4 takım mücadele edecek ve yarı finalin ardından oynanacak final sonrası kupa sahibini bulacak. İspanya Süper Kupası bu konseptle oynanıyor.