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    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı

    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı

    Gerard Pique ve Shakira'nın ayrılığının resmileşmesi sonrası Brezilyalı model Suzy Cortez, "Pique bana mesaj atan birçok Barcelona futbolcusundan biriydi." dedi.
    • 05.06.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 13:34
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    Barcelona forması giyen Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira, dün yapılan resmi açıklamada 12 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

    Shakira'nın iletişim ajansının yaptığı ayrılık açıklamasında; "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan(9) ve Sasha(6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı #1

    Etkinlik hostesiyle aldattı

    İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda, etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.

    Aldatma olayının, Shakira'nın çocuklarıyla beraber tatil için Ibiza'ya gittiği dönemde gerçekleştiği belirtildi.

    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı #2

    "Shakira ile ilişkilerine saygımdan ötürü sustum"

    Sık sık Messi'nin formasıyla poz vermesiyle ünlenen Brezilyalı model Suzy Cortez, Shakira ile Pique'nin ayrılmasının ardından İspanyol yıldız hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

    Amerika'da İspanyolca yayın yapan El Diario NY isimli gazeteye açıklamalarda bulunan Suzy Cortez; "Bu zamana kadar Shakira'ya ve ilişkilerine saygımdan ötürü sustum ama artık konuşmak istiyorum. Pique bana mesaj atan birçok Barcelona futbolcusundan biriydi. O takımda oynayan Messi'den veya Coutinho'dan hiç mesaj almadım. Onlar eşlerine sadık insanlar ama Pique bana çok mesaj attı. Shakira bu yaşananları hak etmedi." dedi.

    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı #3

    "Kalçalarımın ne kadar güzel olduğunu söylüyordu"

    Brezilya'da 'Miss Bum Bum' lakabıyla tanınan Cortez; "Brezilya'ya döndüğümde bana Avrupa'ya ne zaman döneceğimi soran mesajlar atıyordu. Attığı mesajları her gün siliyordu. Kalçalarımın ne kadar güzel olduğunu söyleyen mesajlar gönderiyordu. Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı kıskandığını söylüyordu." diye konuştu.

    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı #4


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