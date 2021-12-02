Suzy Cortez'in Messi için çıplak poz sözü

Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu. Tören öncesi ünlü fenomen Suzy Cortez ise cüretkâr bir iddia ortaya atmış ve çıplak poz sözü vermişti.

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleşti. Ödülü kazanan ise Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu.

Messi'nin sıkı taraftarı olduğu bilinen ünlü model Suzy Cortez ise cüretkâr bir iddia ortaya attı.

SOYUNMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Ballon d'or Ödül Töreni'nde, Messi'nin ödül alması durumunda Suzy Cortez çırılçıplak soyunma sözü vermişti.

Messi ödülü kazanmadan önce model Cortez, Stade France'ın önünde soyunarak poz vereceğini ifade etmişti.

MESSI DÖVMESİ YAPTIRDI

Genç model, Messi'ye hayranlığını göstermek için kasığına da Messi dövmesi yaptırmıştı.

Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo'yu beğenmediğini ifade eden Cortez, "Hayalim Messi için soyunabilmek. O benim her şeyim." dedi.

Cortez, Messi'nin Barcelona için bu zamana kadar her şeyi yaptığını ve ve Josep Maria Bartomeu başkan olduğu sürece Katalan ekibini desteklemeyeceğini söyledi.

“SON 5 YILDA MESSI OLMASAYDI BARÇA DEVLER LİGİ’NE GİDEMEZDİ”

Bundan sonra 33 yaşındaki Arjantinli oyuncunun anlaştığı iddia edilen Manchester City'yi destekleyeceğini söyleyen Cortez, "Artık City'nin en fantastik hayranıyım. Son 5 yılda Messi olmasaydı Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne bile katılamazdı. Tarihin en iyi oyuncusu, Barcelona tarafından çöp muamelesi görüyor." dedi.