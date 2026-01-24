Swansea City'yi de yendiler! Hull City Premier Lig aşkına

- Hull City, Swansea City'yi 2-1 yenerek Championship'te 4. sıraya yükseldi.
- Golleri McBurnie ve Slater kaydederken, Swansea'nın golü Cullen'den geldi.
- Hull City'nin puanı 50 olurken, Swansea 36 puanda kaldı.
İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Swansea City'yi ağırladı.
Mücadelede kazana 2-1'lik skorla ev sahibi Hull City oldu.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Oliver McBurnie ve 39. dakikada Regan Slater kaydetti.
Swensea City'nin tek golü 59. dakikada Liam Cullen'den geldi.
AMIR FORMA GİYDİ
Hull City'de Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
HULL CITY, HAFTAYI DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ
Ligde arka arkaya son üç maçını kazanan Hull City puanını 50'ye yükseltti ve dördüncü sırada haftayı kapattı. Swensea 36 puanda kaldı.
İngiltere Championship'te gelecek Hull City, Blackburn Rovers'a konuk olacak. Swensea City, Watford'a konuk olacak.