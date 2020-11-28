Sydney van Hooijdonk duşta mahsur kalınca ayaklarını parçaladı

Fenerbahçe'de forma giyen Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney duş kapısının kapanması sonucu içeride mahsur kalınca camı ayaklarıyla tekmeleyerek dışarı çıktı.

Hollanda'nın Nac Breda takımında forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk ilginç bir olayla haber oldu.

Performansıyla taraftarların beğenisini kazanan genç futbolcu duş sırasında duşakabinin kapısının bozulması sonucunda içeride mahsur kaldı. 20 yaşındaki futbolcu duşakabinin camını tekmeleyerek oradan çıkmayı başarsa da ayakları kanlar içinde kaldığı için tedaviye ihtiyaç duydu.

"BU GECE ORADA OLAMAM"

Sydney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duş yaparken duş kapısı kapandı, bu yüzden maalesef bu gece orada olamam." diyerek takımının TOP Oss deplasmanında kadroda olamayacağını duyurdu.

"SAKATLIK NUMARASI YAPMANIN YENİ TRENDİ"

Geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarların yanı sıra bu durumu tiye alan futbolseverler de yok değildi. Bazı kullanıcılar, "Sakatlık numarası yapmanın yeni bir trendi doğdu." diyerek 20 yaşındaki futbolcuyla dalga geçti.