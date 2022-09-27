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    Takım arkadaşlarından Messi'ye yeni lakap

    PSG'nin süperstarı Lionel Messi'ye, Arjantin ile Honduras arasında oynanan karşılaşmanın ardından yeni bir lakap takıldı.
    • 27.09.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:41
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    Takım arkadaşlarından Messi'ye yeni lakap

    Lionel Messi, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birisine yaklaşıyor. 
    Arjantinli'nin kupalarla dolu kariyerinde neredeyse tek eksik olarak Dünya Kupası gösteriliyor.

    Messi son olarak, Honduras karşısında oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçta 2 golle yıldızlaşmıştı. Süper yıldızın maç sonrası sosyal medya paylaşımında takım arkadaşları, ona yeni bir lakap taktı.

    Yeni lakabı "Gelincik"

    35 yaşındaki Messi, bugüne kadar pire anlamına gelen "La Pulga" takma adına sahipti. Arjantinli'ye boyuna rağmen zıplama becerisinden dolayı bu lakap takılmıştı.

    Honduras maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımında takım arkadaşlarına teşekkür eden Messi'ye; Rodrigo de Paul ve Alejondro Gomez'den yorumlar geldi.

    İki oyuncu da takım arkadaşlarına; gelincik anlamına gelen "La Comadreja" ismiyle yorum attı.

    Messi, 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda nihai hedefine ulaşmaya çalışacak.

    Takım arkadaşlarından Messi ye yeni lakap #1


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