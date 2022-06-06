Takımı La Liga'ya döndü, Ronaldo sözünü tuttu

Real Valladolid'in hissedarlarından Ronaldo, takımının La Liga'ya yükselmesinin ardından eşiyle birlikte yaklaşık 500 kilometrelik bisiklet yolculuğuna başladığını açıkladı.

Brezilya futbolunun efsanevi isimlerinden olan "Fenomen" lakaplı Ronaldo'nun bisiklet yolculuğu başladı.

Bu sezon La Liga'ya yükselen Real Valladolid'in yüzde 51 hissesine sahip olan Ronaldo, takımın lig atlaması halinde Valladolid'den Santiago de Compostela'ya bisikletle gideceğini açıklamıştı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı "Ve Santiago de Compostela'ya gidiyoruz." paylaşımıyla yolculuğa başladıklarını duyurdu.

"Fiziksel acı verici olsa da harika bir deneyim yaşayacağız"

Brezilyalı efsane ayrıca, "Bunun sözünü daha önce vermiştim. Bu yolculuğu bisikletle yapacağım çünkü koşamam. Eşimle birlikte Vallodolid'den ayrılıyoruz ve bisikletle Santiago de Compostela'ya bisikletle gidiyoruz. Bu harika olacak. Fiziksel olarak acı verici olsa da harika bir deneyim yaşayacağız." açıklamasında bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ronaldo ve eşi Celina Locks'un günlük molalarla ilerleyecekleri belirtildi.