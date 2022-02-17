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    Taksicilik yapan eski milli futbolcu öldürüldü

    Zimbabveli eski milli futbolcu Charles Yohane, araba hırsızları tarafından öldürüldü. 48 yaşındaki Yohane'nin taksi şoförlüğü yaparken saldırıya uğradığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:06
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    Taksicilik yapan eski milli futbolcu öldürüldü

    Güney Afrika'nın önde gelen takımlarından Bidvest Wits'te 9 sezon geçiren ve kulüp tarihinin en fazla formasını giyen oyuncusu Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısına uğradı.

    Silahlı saldırı sonrası yaralanan Yohane kurtarılamadı ve hayata veda etti.

    Yohane'nin öldürülmesi sonrası ülke futbolunun önde gelenlerinden başsağlığı mesajları geldi. Olayı duyuran isimlerden Zimbabwe'li yayıncı Steve Vickers, "Trafik haber. Zimbabve, CAPS ve Wits'in eski sol beki Charles Yohane Güney Afrika'da kaçırıldı ve öldürüldü. Yohane, 2004 Afrika Uluslar Kupası'nda Zimbabwe'nin formasını giymişti." ifadelerini kullandı.

    GEÇİMİNİ TAKSİCİLİKLE SAĞLIYORDU

    Zimbabve Milli Takımı'nın formasını da 23 kez giyen Yohane, daha sonra Bilvest Wits'te antrenör olarak çalıştı. 2020'den bu yana işsiz olan Yohane'nin, geçimini sağlamak için taksicilik yaptığı bildirildi.

    Taksicilik yapan eski milli futbolcu öldürüldü #1


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