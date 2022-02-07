Talisca'dan enfes topuk golü

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Al Tai karşılaşmasında akıllara durgunluk veren bir topuk golüne imza attı.

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Tai takımını konuk eden Al Nassr, maçın hemen başında bulduğu gollerle rakibi karşısında rahat bir skor elde ederken, maçta Anderson Talisca şov vardı.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Gonzalo Martinez’in asistini gole çeviren Brezilyalı futbolcu Talisca takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Martinez’in 19. dakikadaki penaltı golüyle skoru 2-0’a getiren Al Nassr, 26’da yine Talisca’nın inanılmaz golüyle durumu 3-0 yaptı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gonzalo Martinez’in kullandığı duran topa hareketlenen Talisca, karambolde topu kaptı. Ancak kaleye sırtı dönük olan Brezilyalı yıldızın topukla yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Talisca’nın attığı gol sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İşte Anderson Talisca’nın topukla attığı akılalmaz gol - TIKLA İZLE

Öte yandan Al Nassr, Talisca'nın 2 gol attığı mücadeleyi 4-1 kazandı.