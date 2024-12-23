Tanınmayacak hale geldi! Yıldız isim, tribünde kamufle oldu

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Fransa Kupası son 64 turunda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain, normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan maçın penaltı atışlarında Will Still'in ekibi Lens'i yenerek son 32 turuna kaldı.

Bu maçta ise tribünlerde sürpriz bir isim yer aldı.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan müsabakayı izlemek için tribünleri dolduran Lens taraftarları arasına biri kamufle oldu.

TARAFTARLARIN ARASINDAN MAÇI İZLEDİ

25 Eylül 2024 tarihinde Como forması altında futbol kariyerini noktalayan Raphael Varane, altyapısından yetiştiği ve taraftarı olduğu Lens'i tribünden destekledi.

31 yaşındaki eski oyuncu, tanınmak için ise şapka ve atkı takarak yüzünü kapattı.

Varane, futbolseverlerin arasında yer aldığı fotoğraflarını ise sosyal medyadan yayınladı.

VARANE'IN KARİYERİ

Kariyeri boyunca 480 maça çıkan savunma oyuncusu, 21 gol ve 8 asistle mücadele etti.

Fransız futbolcu; Lens, Real Madrid, Manchester United ve Como formalarını terletti.