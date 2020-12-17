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- Taraftara 'Negrito' diyen Cavani 3 maç ceza aldı
Taraftara 'Negrito' diyen Cavani 3 maç ceza aldı
Instagram'da 'Seni seviyorum matador' diyen bir taraftara, 'Teşekkürler negrito' şeklinde cevap veren Edinson Cavani, ırkçılıkla suçlanarak 3 maç ceza aldı.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 14:38
İngiltere, Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani'ye verilen cezayı konuşuyor.
Sosyal medya hesabında kendisine 'Seni seviyorum matador' diyen bir taraftara, 'Teşekkürler negrito' şeklinde yanıt veren Uruguaylı forvet, ırkçılıkla suçlanmıştı.
3 MAÇ CEZA
İngiltere Futbol Federasyonu, yapılan değerlendirmenin ardından 33 yaşındaki futholcuya 3 maç ceza verdi.
NEGRİTO NEDİR?
Negrito, koyu esmer olan ancak siyahi sayılamayacak kişilere Güney Amerika'da takılan sıfattır. Negro kelimesinden gelmektedir.