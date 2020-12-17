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    Taraftara 'Negrito' diyen Cavani 3 maç ceza aldı

    Instagram'da 'Seni seviyorum matador' diyen bir taraftara, 'Teşekkürler negrito' şeklinde cevap veren Edinson Cavani, ırkçılıkla suçlanarak 3 maç ceza aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 14:38
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    Taraftara 'Negrito' diyen Cavani 3 maç ceza aldı

    İngiltere, Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani'ye verilen cezayı konuşuyor.

    Sosyal medya hesabında kendisine 'Seni seviyorum matador' diyen bir taraftara, 'Teşekkürler negrito' şeklinde yanıt veren Uruguaylı forvet, ırkçılıkla suçlanmıştı.

    3 MAÇ CEZA

    İngiltere Futbol Federasyonu, yapılan değerlendirmenin ardından 33 yaşındaki futholcuya 3 maç ceza verdi.

    Taraftara Negrito diyen Cavani 3 maç ceza aldı #1

    NEGRİTO NEDİR?

    Negrito, koyu esmer olan ancak siyahi sayılamayacak kişilere Güney Amerika'da takılan sıfattır. Negro kelimesinden gelmektedir.

    Taraftara Negrito diyen Cavani 3 maç ceza aldı #2

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