Taraftara 'Negrito' diyen Cavani 3 maç ceza aldı

Instagram'da 'Seni seviyorum matador' diyen bir taraftara, 'Teşekkürler negrito' şeklinde cevap veren Edinson Cavani, ırkçılıkla suçlanarak 3 maç ceza aldı.

İngiltere, Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani'ye verilen cezayı konuşuyor.

Sosyal medya hesabında kendisine 'Seni seviyorum matador' diyen bir taraftara, 'Teşekkürler negrito' şeklinde yanıt veren Uruguaylı forvet, ırkçılıkla suçlanmıştı.

3 MAÇ CEZA

İngiltere Futbol Federasyonu, yapılan değerlendirmenin ardından 33 yaşındaki futholcuya 3 maç ceza verdi.

NEGRİTO NEDİR?

Negrito, koyu esmer olan ancak siyahi sayılamayacak kişilere Güney Amerika'da takılan sıfattır. Negro kelimesinden gelmektedir.