Taraftarlardan Jorge Jesus'a büyük tepki: Yollar ayrılabilir Al Hilal'de tepkilerin odağında olan teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

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Al-Hilal'de Teknik Direktör Jorge Jesus, eleştirilerin odağında.

Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybedilmesi bardağı taşırdı.

Taraftarlar protesto etti

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, eleştirilerin odağında. Ligde galibiyeti olmayan Damac FC ile 1-1 berabere kalan Al-Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabaka sonrası protesto edilmişti.

Yönetim acilen toplandı

Taraftarların Jorge Jesus'a büyük tepki göstermesinin ardından yönetimin de acil olarak toplandığı öne sürüldü.

Al-Riyadh'ın haberine göre Al-Hilal, Portekizli teknik adamı görevden almayı düşünüyor.

Görevden alınacak iddiası

Al-Hilal yönetiminin, Jorge Jesus'un yerine göreve geçici olarak Muhammed Al-Shalhoub'u getireceği haber detayında yer aldı.

Kulübün, takıma liderlik edecek teknik direktör arayışlarına başladığı öne sürüldü.

Al-Hilal, 7. haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Jesus'un öğrencileri maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.