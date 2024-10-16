Tecavüzle suçlanan Kylian Mbappe için Real Madrid'den flaş hamle! Sildiler...

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe hakkında, İsveç'te tecavüz iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

İsveç basınında yer alan haberlere göre; olay Stockholm'de bir gece kulübü ziyareti sonrasında meydana geldi. Bir kadının suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma, hem İsveç hem de dünya spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İddialara göre; Mbappe ve arkadaşları, gece kulübünden ayrıldıktan sonra tanıştıkları bir grupla birlikte vakit geçirdi.

MBAPPE VE ARKADAŞLARININ OTELİ İNCELENDİ

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, olayın ardından bir kadının hastaneden tıbbi yardım talep etmesi üzerine polisin durumu incelemeye aldığını ve soruşturma başlattığını yazdı.

Polis ekipleri, iddialar üzerine Mbappe ve arkadaşlarının kaldığı otelde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı, basının sorularını yanıtsız bırakırken, "Yorum yapmak istemiyorum" demekle yetindi.

Davacının avukatı da benzer şekilde açıklama yapmaktan kaçındı. İsveç basını, Stockholm polisinin hazırladığı raporun cinsel saldırı iddialarını doğruladığını öne sürdü.

Kylian Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Fransız futbolcu, "Duruşmamdan hemen önce gelen sahte haberler! Sanki tesadüfen olmuş gibi, böylesi çok tahmin edilebilir." ifadelerini kullanarak, suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

REAL MADRID'DEN FLAŞ HAMLE

Olayların ardından Real Madrid kulübü yetkilileri, durum değerlendirmesi yapmak üzere acil bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüp yönetiminin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan bir sponsorluk fotoğrafı paylaşan eflatun-beyazlıların fotoğraftan Kylian Mbappe'yi çıkartması dikkati çekti.

Kullanıcılar, fotoğraftan çıkartılmayı taciz iddialarına bağlarken, kimileri de Fransız yıldızın bireysel olarak rakip firmayla anlaşması olduğu için böyle bir durumun yaşandığını belirtti.