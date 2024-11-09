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Haber Merkezi

İtalya Serie C'nin 14. hafta mücadelesinde Josep Clotet Ruiz yönetimindeki Triestina ile Andrea Chiappella'nın çalıştırdığı Erminio karşı karşıya geldi.

Stadio Nereo Rocco'da oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Erminio oldu.

ERMINIO, ÜÇ PUANI TEK GOLLE ALDI

Erminio'ya üç puanı getiren tek golü ise dakikalar 87'yi gösterdiğinde Gabriel Avinci attı.

Bu sonuçla Triestina 7 puanda kaldı ve haftayı son sırada tamamladı. Erminio ise 15 puanla 13. sırada konumlandı.

TEKNİK DİREKTÖR, OYUNCUSUNA SALDIRDI

Maçın ilk yarısında ise sosyal medyada gündem olan bir olay yaşandı.

Triestina'nın yeni teknik direktörü Clotet, mücadelenin 33. dakikasında kırmızı kart gören forvet Raimonds Krollis'e öfkelenerek yakasına yapıştı.

Golcü ismi tartaklayan Clotet'in bu hareketi şaşkınlıkla karşılandı.