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    Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 16:21
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    Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibi ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

    Randers Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.

    Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı #1

    FENERBAHÇE’NİN MAÇINI BASTIEN YÖNETECEK

    Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

    Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

    Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı #2

    TRABZONSPOR’A SLOVEN HAKEM MATEJ

    Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile sahasında yapacağı ilk maçı ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

    Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.

    Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı #3

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