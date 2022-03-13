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    Tepkiler altında 3-0'lık galibiyet

    Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu 3-0 yendi. Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nden elenen PSG futbolcularına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 17:36
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    Tepkiler altında 3-0'lık galibiyet

    İlk maçı 1-0 kazanmasına rağmen rövanşta Real Madrid'e 3-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda eden Paris Saint-Germain rotasını lige çevirdi. Başkent temsilcisi, Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk etti.

    PSG, 24'te Mbappe, 52'de Neymar ve 61'de Paredes'in golleriyle rahat galibiyet aldı. Real Madrid maçında hata yapan Donnarumma maçı yedek kulübesinde takip etti.Ligde 20. galibiyetine ulaşan PSG puanını 65 yaptı. Bordeaux ise 22 puanda kaldı.

    Messi ve diğer oyunculara tepkiPSG taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarına tepki gösterdi. Messi ve Neymar başta olmak üzere maç sırasında ve öncesinde taraftarlar oyuncuları ıslıkladı.

    Tepkiler altında 3-0 lık galibiyet #1

    YÖNETİME DE TEPKİ VARDI

    Nasser Al-Khelaifi'nin kulübü satın almasıyla yeni bir kimliğe büründü ve hedeflerini büyüttü. Ligue 1'e ambargo koyan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmak için büyük yatırımlar yaptı. Fransız ekibi Mbappe ve Neymar ile tarihin en pahalı transferlerini gerçekleştirdi.

    Sezon başında da Barcelona ile yollarını ayıran Messi ve Real Madrid'e veda eden Sergio Ramos'u katan PSG bu sezon da Devler Ligi'nden eli boş döndü.
    Taraftarlar oyuncuların yanı sıra yönetime de tepki gösterdi. Tribünlerden "Yönetim istifa!" sözleri yükseldi.

    Tepkiler altında 3-0 lık galibiyet #2


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