Tepkilerin odağındaki İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales görevi bıraktı FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında milli futbolcu Jenni Hermoso'yu öpmesi sonrasında tepkilerin odağı haline gelen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti.

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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında seremonide İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareketle hem kendi ülkesinde hem de diğer ülkelerde tepki topladı.

FIFA'nın futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırdığı Rubiales, olayın üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hermoso şikayetçi oldu

Hermoso, İspanya'da gerek sosyal anlamda gerekse spor ve siyaset dünyasında polemiklere yol açan olaydan 17 gün sonra savcılığa başvurdu.

Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun söz konusu dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mahkeme kaynakları savcılığın Hermoso'ya istediği takdirde 'cinsel taciz' suçlaması da yapabileceğini belirttiği, Hermoso'nun ilerleyen günlerde bu suçlama için de başvuru yapabileceği ileri sürüldü.

Milli takım teknik direktörünü işinden etti

İspanya'yı tarihinde ilk kez kadınlar futbolda dünya şampiyonu yapan teknik direktör Jorge Vilda, ülke içinde yaşanan feminizm ve eşitlik tartışmalarının ardından görevden alındı.

Yaklaşık 8 yıldır İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Vilda, takımını dünya şampiyonu yapmasının ardından sözleşmesinin uzatılacağı ve maaşının artırılacağı vaatlerine rağmen Rubiales olayından dolayı işinden oldu.