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    The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor

    İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için 615 bin sterlin değerinde bir tektaş yüzük aldığını ve çiftin kısa süre içerisinde evleneceğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 10:24
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    The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor

    Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

    İngiliz basınına yansıyan haberlerde Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığı ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 615 bin sterlin değerinde olduğu belirtildi.

    EN PAHALI YÜZÜĞÜ ALDI

    Yüzük haberlerinin ardından ise Ronaldo'nun Georgina ile evlilik hazırlığında olduğu gündeme getirildi.

    Ronaldo'nun aldığı iddia edilen 615 bin sterlinlik yüzüğün futbolcular arasında eşine alınan en pahalı yüzük olduğu bilgisi paylaşıldı.

    The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor #1

    YÜZÜĞE YORUM YAPTI

    Diğer taraftan Rodriguez'în, Instagram hesabından bir yüzük fotoğrafına yorum yapması iddiaları iyice güçlendirdi.

    The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor #2

    4 ÇOCUKLARI VAR

    Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftinin üçü taşıyıcı anneden biri ise birlikteliklerinden dünyaya gelen 4 çocukları bulunuyor.

    The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor #3

    The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor #4

    The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor #5

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