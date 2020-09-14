The Sun: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için 615 bin sterlin değerinde bir tektaş yüzük aldığını ve çiftin kısa süre içerisinde evleneceğini yazdı.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığı ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 615 bin sterlin değerinde olduğu belirtildi.

EN PAHALI YÜZÜĞÜ ALDI

Yüzük haberlerinin ardından ise Ronaldo'nun Georgina ile evlilik hazırlığında olduğu gündeme getirildi.

Ronaldo'nun aldığı iddia edilen 615 bin sterlinlik yüzüğün futbolcular arasında eşine alınan en pahalı yüzük olduğu bilgisi paylaşıldı.

YÜZÜĞE YORUM YAPTI

Diğer taraftan Rodriguez'în, Instagram hesabından bir yüzük fotoğrafına yorum yapması iddiaları iyice güçlendirdi.

4 ÇOCUKLARI VAR

Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftinin üçü taşıyıcı anneden biri ise birlikteliklerinden dünyaya gelen 4 çocukları bulunuyor.