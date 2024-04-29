Thiago Silva'dan veda kararı Chelsea forması giyen Thiago Silva, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Chelsea'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, İngiliz ekibinden ayrılıyor.

39 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacağını duyurdu.

"Chelsea'ye dönmek isterim"

"Chelsea benim için çok şey ifade ediyor." diyen Silva, ileride başka bir görevle de olsa kulübe geri dönmek istediğini söyledi.

2020 yılından bu yana Chelsea forması giyen deneyimli savunma oyuncusu, Londra temsilcisinde 151 maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.