Thibaut Courtois, İsrailli model Gerzig'e evlenme teklif etti

Real Madrid'in başarılı eldiveni Thibaut Courtois, sevgilisi Mishel Gerzig'e 27.5 milyon liralık yüzükle evlenme teklifinde bulundu. İsrailli model teklifi kabul etti.

Real Madrid'in dünyaca ünlü file bekçisi Thibaut Courtois, sevgilisi Mishel Gerzig ile evlenmeye hazırlanıyor.

Courtois, yaz tatili sırasında kiraladığı bir yatta, sevgilisi Gerzig'e romantik bir evlenme teklifinde bulundu.

27.5 milyon liralık yüzük

İsrailli model, Belçikalı file bekçisinin evlenme teklifini sosyal medyadan paylaştı ve "Seninle bir ömür boyu evet." dedi.

Öte yandan Courtois'in Gerzig'e evlilik teklif ederken verdiği yüzüğün değeri ise dudak uçuklattı. 30 yaşındaki file bekçisi, İsrailli sevgilisine 1.5 milyon euro (yaklaşık 27.5 milyon lira) değerinde bir yüzük hediye etti.

İşte romantik evlilik teklifinden kareler...