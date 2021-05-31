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    Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'na geri döndü

    Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'na geri döndü. Fransız teknik adam, daha önce de Belçika'nın teknik ekibinde yer alıyordu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:00
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    Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'na geri döndü

    Fransız teknik direktör Thierry Henry, EURO 2020'de mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev alacak.

    Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Thierry Henry'ye EURO 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

    2016-18 YILLARINDA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

    Futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

    İlk teknik direktörlük deneyimini Monaco'da yaşayan Henry, 2019'da çalıştırmaya başladığı Montreal Impact'ten şubat ayında istifa etmişti.

    Thierry Henry, Belçika Milli Takımı na geri döndü #1

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