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    Thierry Henry istifa etti

    MLS ekibi Montreal Impact'i çalıştıran Thierry Henry, ailevi nedenlerden ötürü görevi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 09:26
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    Thierry Henry istifa etti

    Teknik direktörlük kariyerini 2019 yılından bu yana Amerika'da sürdüren Thierry Henry, beklenmedik bir karar aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki Fransız teknik adam ailevi nedenlerden dolayı görevini bıraktı.

    "ÇOCUKLARIMI GÖREMEDİM"

    Ayrılık kararının kendisini üzdüğünü belirten Henry, "Geçen yıl benim için aşırı zor geçti. Dünya çapındaki salgın nedeniyle çocuklarımı göremedim. Bu ayrılık çocuklarım ve benim için çok zor. Bu nedenle Londra'ya dönme kararı almak zorundayım." ifadelerini kullandı.

    Henry, futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'da altyapı antrenörlüğü, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.

    İlk teknik direktörlük deneyimini 2018 yılında Monaco'da yaşayan Fransız futbol adamı, 2019'da Montreal Impact'in başına geçmişti.

    Thierry Henry istifa etti #1

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