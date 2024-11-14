Thomas Müller, eşi Lisa Müller'e uçak satın aldı

Haber Merkezi

Alman futbolunun önemli isimlerinden Thomas Müller, pilotluk eğitimi alan eşi Lisa'ya yaklaşık 2.4 milyon euro değerinde bir uçak hediye etti.

Lisa Müller, bu yılın başlarında pilotluk derslerine başlamış ve bu mesleği öğrenme yolunda ilerleme kaydetmişti.

Bunte Dergisi'ndeki habere göre; Thomas Müller, eşinin bu yeni macerasını desteklemek amacıyla Pilatus PC-12/45 model bir uçak satın aldı.

TEK MOTORLU TURBOROP UÇAK

Bu model, özellikle kişisel ve iş amaçlı kullanılan tek motorlu turboprop bir uçak olarak biliniyor.