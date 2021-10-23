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    Thomas Müller'den Galatasaray paylaşımı

    Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında kadrosunun yanlış yazılmasını Thomas Müller paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 12:46
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    Thomas Müller'den Galatasaray paylaşımı

    Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken maç öncesi yaşanan olay gündem oluşturmuştu.

    Galatasaray'ın 11'i yerine Galatasaray logosu olan bir tabloda Bayern Münih'in oyuncuları ekrana yansımıştı.

    Maçtan sonra konu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sorulmuş ve tecrübeli çalıştırıcı, "Bayern Münih kadrosu, Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor. Ama bugün sahada galip gelen tüm oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    THOMAS MÜLLER DE PAYLAŞTI

    Ekranlara yansıyan görüntüye ilişkin Bayern Münih'in resmi hesaplarından da paylaşım yapıldıktan sonra Bayern'in yıldızı Thomas Müller de gülücük emojisi ile olaya reaksiyon gösterdi.

    Thomas Müller den Galatasaray paylaşımı #1

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