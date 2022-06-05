Thomas Partey: Kız arkadaşım sayesinde Müslüman oldum

Geçtiğimiz aylarda Müslüman olan Arsenal'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey, kız arkadaşı sayesinde İslam'ı seçtiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Thomas Partey, geçtiğimiz aylarda Müslüman olduğunu açıklamıştı.

28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.

"Kız arkadaşım sayesinde Müslüman oldum"

Yıldız oyuncu konuyla ilgili başka bir açıklama daha yaptı. Kendisini kız arkadaşının Müslüman yaptığını belirten oyuncu, "Faslı kız arkadaşım Sara Bella sayesinde Müslüman oldum.





"Bunu duydukları zaman metreslerim beni terk edecek"

Biliyorum bunu duydukları zaman metreslerim beni terkedecek ama önemli değil. Evlendim de, hatta Yakubu ismini aldım." dedi.

Arsenal ile 26 maça çıktı

Partey, bu sezon Arsenal ile 26 maça çıktı. Bu mücadelelerde Partey, takımına 2 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.