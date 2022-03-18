Petrol
106.46
-0.17%
Euro
16.34
0.10%
Dolar
14.81
0.70%
Altın
923.10
0.64%
Borsa
2140
0.30%
Bitcoin
600.833
-0.39%
BTXN Coin
39.13
-0.30%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Thomas Partey, Müslüman oldu

    Thomas Partey, Müslüman oldu

    Premier Lig'de Arsenal forması giyen Ganalı futbolcu Thomas Partey, Müslüman olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

    Thomas Partey, Müslüman oldu #1

    ŞUBAT AYININ OYUNCUSU OLDU

    Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.

    Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.

    Thomas Partey, Müslüman oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Berat Kandili ibadetleri: Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler 2022
    Yaşam

    Berat Kandili ibadetleri: Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler 2022

    Fırat Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi
    Yaşam

    Fırat Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir