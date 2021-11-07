Thomas Tuchel: Elimden geleni yapacağım

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, mevcut rolünü uzun vadeli bir proje olarak gördüğünü ve kulübüyle kendisinin mükemmel bir uyum içerisinde olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Chelsea'de uzun süre kalmak istediğini belirtti.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Kalite ve sonuçlar yönetimde önemlidir, aksi takdirde kalma şansınız olmaz. Eğer buna sahipseniz veya kendinizi mutlu hissediyorsanız, kulüp ve Antrenör Liverpool, Manchester City veya Burnley'de olduğu gibi bir güven inşa ediyorsa, uzun süre bir takımda kalabilirsiniz." dedi.





"KULÜBÜMLE BİR UYUM İÇERİSİNDEYİM"

Uzun süre Chelsea'ye hizmet etmek istediğini belirten teknik adam, "Size mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğimi ve elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim çünkü bulunduğum yeri seviyorum. Bu kulüpte ve ligde her gün çalışmaktan zevk alıyorum, kulübümle mükemmel bir uyum içerisindeyim." şeklinde konuştu.