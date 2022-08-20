Thomas Tuchel ve Antonio Conte'nin cezaları belli oldu

Premier Lig’de Chelsea ile Tottenham arasında oynanan maç sırasında ve sonunda Thomas Tuchel ile Antonio Conte arasındaki kavga için teknik adamlara ceza verildi.

İngiltere Premier Lig’de Chelsea ile Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel ve Tottenham teknik direktörü Antonio Conte arasında yaşanan kavga dünya basınınında büyük yankı uyandırmıştı.

Federasyon'dan para cezası geldi

Maçın sonunda yaşanan el sıkışması sırasında Tuchel, Conte'nin elini bırakmamış ve 'gözlerime bak' işareti yapmıştı. İki teknik direktörün kırmızı kart görmesinin ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Conte ve Tuchel'e verilen cezaları duyurdu.

Karşılaşma sonrası Conte'nin elini çeken Thomas Tuchel'e 1 maç men ve 35 bin sterlin para cezası verildi. Antonio Conte ise 15 bin sterlin para cezasına çarptırıldı. Ancak Tuchel'ın cezası gerekçeli karar açıklanana kadar geri bırakıldığı için Leeds United maçında Chelsea'nin başında olabilecek.





"İçimde ona karşı kötü bir his yok"

Tartışmanın ardından Thomas Tuchel "Henüz Conte ile konuşmadım ama içimde ona karşı kötü bir his yok. Takımlarımız için savaştık ve böyle şeyler oluyor. Her yönden çok zorlu ve yoğun bir karşılaşmaydı. İki yedek kulübesi birbirine çok yakın ve bu yüzden biraz gerildik" ifadelerini kullanmıştı.

Conte, Tuchel'e çelme takmayı düşünmüş

Antonio Conte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Chelsea’nin ikinci golünün ardından sevinç gösterisi yapan Thomas Tuchel’in önünden koştuğunu görmediğini belirterek, "Seni görmediğim için şanslısın. Çelme takıp düşürseydim bunu fazlasıyla hak etmiş olurdun" dedi.



