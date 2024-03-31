Thomas Tuchel'den şampiyonluk sözleri: Bayer Leverkusen'i tebrik ederim Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Borussia Dortmund'a 2-0 yenildikleri maçın ardından şampiyonluk ihtimali hakkında "Sezonun kalanına dair umudum kalmadı. Leverkusen'i tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti.

İki ezeli rakibin mücadelesinde kazanan 2-0 ile Dortmund oldu.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 10. dakikada Adeyemi ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

83. dakikada Ryerson'un golüyle farkı 2'ye çıkaran Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar puanını 53'e yükseltirken, Bayern Münih 60 puanda kaldı ve lider Leverkusen'le arasındaki fark 13'e yükseldi.

Tuchel, şampiyonu ilan etti

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Dortmund'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Alman teknik adam maçın ardından yaptığı açıklamada, Bayer Leverkusen'in şampiyon olacağını ve hak ettiklerini belirtti.

"Leverkusen'i tebrik ederim"

"Size göre şampiyonluk yarışı bitti mi?" sorusunu yanıtlayan Tuchel, şunları dedi:

Evet, bitti diyebiliriz. Sezonun kalanına dair umudum kalmadı. Leverkusen'i tebrik ederim.

"Böyle olacağını düşünmemiştik"

Açıklamalarına devam eden Alman çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti: