Tigana yeniden teknik direktörlük yapmaya hazırlanıyor

8 yıldır takım çalıştırmayan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Jean Tigana, yetiştiği kulüp olan Toulon'un başına geçmek istiyor.

Son olarak 2012'de Shanghai Shenhua'nın teknik direktörlüğünü yapan Jean Tigana yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana'nın yetiştiği kulüp olan ve şimdilerde Ulusal Lig Grup C'de mücadele eden Toulon ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.

Tigana'nın Toulon'u yeniden en üst seviyeye çıkarmak için takımına yardım etmek istediği ve Toulon belediye başkanına sunulan yeni proje kapsamında çalışmayı çok istediği ifade edildi.

8 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Teknik adamlık kariyerine futbolculuk döneminde yıldızlaştığı Olympique Lyon'da 1993'te başlayan Tigana, daha sonra Monaco ve Fulham maceralarına atılmıştı. 2005'te Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Fransız hoca 2 sezonun ardında, futbol oynadığı bir başka takım olan Bordeaux'nun başına geçmişti.

Son olarak ise 2012'de Shanghai Shenhua'nın hocalığını yapan Tigana, bu zamandan beri herhangi bir takım çalıştırmıyor.