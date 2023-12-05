Time dergisinden Lionel Messi'ye ödül! Yılın en iyisi oldu Futbol kariyerini MLS takımı Inter Miami'de sürdüren yıldız futbolcu Lionel Messi, ABD merkezli Time dergisi tarafından verilen 2023 yılının sporcusu ödülünü kazandı.

AA

Time dergisi, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi 2023 yılının sporcusu seçtiğini açıkladı.

ABD merkezli dergiden yapılan açıklamada, Inter Miami'de forma giyen Messi'nin popülerliğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Messi, bir zamanlar imkansız görünen şeyi, ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı.

"İlk tercihim Barcelona'ya geri dönmekti ama bu mümkün olmadı"

Dergiye konuşan Messi ise farklı teklifler arasından Inter Miami'yi seçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

İlk tercihim Barcelona'ya geri dönmekti ama bu mümkün olmadı. Masada birçok seçenek vardı. Suudi Arabistan'a gitmeyi de çok düşündüm. Miami'ye gelme konusunda son kararı vermeden önce bunları ailemle konuşmam gerekti.

2023 Ligler Kupası'nı kazandı

Messi, temmuz ayında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Arjantinli yıldız oyuncu, yeni takımıyla 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak kariyerinde 44. kez kupa sevinci yaşamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)