Tokyo 2020'de Brezilya finalde

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan yarı final maçında, Meksika'yı penaltılar sonucu 4-1 mağlup eden Brezilya adını finale yazdırdı.

Tokyo 2020 erkekler futbolda Meksika ile Brezilya yarı finalde kozlarını paylaştı.

Final mücadelesi veren iki ekibin zorlu karşılaşmasında 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 90 dakikanın sonunda 0-0'lık eşitlik değişmeyince maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi.

RAKİP, JAPONYA-İSPANYA MAÇININ GALİBİ

Penaltı atışlarında Brezilya, Meksika'yı 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son olimpiyat şampiyonu Brezilya, üst üste ikinci kez zafere ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Brezilya'nın finaldeki rakibi, Japonya-İspanya maçının galibi olacak. Kaybeden taraf ise bronz madalya için Meksika ile karşılaşacak.