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Tokyo 2020'de Brezilya finalde
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan yarı final maçında, Meksika'yı penaltılar sonucu 4-1 mağlup eden Brezilya adını finale yazdırdı.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 16:18
- Güncelleme : 03.08.2021 - 16:26
Tokyo 2020 erkekler futbolda Meksika ile Brezilya yarı finalde kozlarını paylaştı.
Final mücadelesi veren iki ekibin zorlu karşılaşmasında 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 90 dakikanın sonunda 0-0'lık eşitlik değişmeyince maç uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi.
RAKİP, JAPONYA-İSPANYA MAÇININ GALİBİ
Penaltı atışlarında Brezilya, Meksika'yı 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son olimpiyat şampiyonu Brezilya, üst üste ikinci kez zafere ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
Brezilya'nın finaldeki rakibi, Japonya-İspanya maçının galibi olacak. Kaybeden taraf ise bronz madalya için Meksika ile karşılaşacak.